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Причина пожара в больнице в Москве 3 декабря 2020: Возгорание началось из-за сварочных работ

В огне погибли двое рабочих
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пожар произошёл на третьем этаже корпуса Московского международного онкологического центра

Пожар произошёл на третьем этаже корпуса Московского международного онкологического центра

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожар, случившийся ранним утром 3 декабря в одном из корпусов Московского международного онкологического центра, начался из-за сварочных работ, но затем его раздуло ветром, сообщил источник KP.ru.

Сообщение о пожаре в административном здании на улице Дурова поступило в 4:56. К моменту, когда пожарные потушили возгорание, оно уже достигло площади в 100 квадратных метров.

Источник KP.ru также уточнил, что пожар начался на третьем этаже семи этажного здания, где проходили ремонтные работы. В здании на тот момент были только рабочие.

Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, один из них отравился продуктами горения.

Сайт KP.ru также сообщал ранее, что число погибших в пожаре возросло до двух, поскольку пострадавший от отравления дымом рабочий позже скончался.

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