Почтовик Деда Мороза рассказала, о чем просят главного волшебника страны

Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Фото: архив Байкальского Деда Мороза

До Нового года остается все меньше времени. Это горячая пора для Дедушки Мороза, письма к нему летят со всей страны. Кто и о чем пишет в Великий Устюг, рассказала руководитель почтового отделения волшебника Наталья Медведкова.

Только за ноябрь в резиденцию волшебника пришло около 23 тысяч посланий. Дети до 10 лет просят конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L». Но на первом месте гаджеты. Это желание в текущем году загадывают гораздо чаще, чем в предыдущем.

На третьем месте по популярности крупная техника: гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты. Часто просят у Деда Мороза и велосипеды. А еще популярными запросами стали пижамы в форме единорога и акулы из ИКЕА.

- Причем дети просят именно эту акулу, а не просто мягкую игрушку, — отметила Наталья Медведкова в беседе с «Известиями».

Взрослые в основном мечтают о здоровье и счастье или говорят про материальное: квартиры, машины, акции.

Написать письмо Деду Морозу можно написать в любое время года. Почтовое отделение, которое обслуживает его резиденцию в Великом Устюге, работает круглый год. Летом приходит по сотне писем, а ближе к зиме по 500-1000 посланий ежедневно. Пока за 11 месяцев 2020 года в резиденцию пришло 76 232 письма. Электронных из них не более десяти процентов.

Кстати, отправить письмо Деду Морозу можно через его специальную почту. В московских парках установили более 30 ящиков для сбора писем новогоднему волшебнику, сообщает телеканал "360".