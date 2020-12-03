Прощание с Ириной Антоновой: церемония проходит у музея имени Пушкина

Прощание с Ириной Антоновой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 3 декабря, в Москве проходит церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой, которая состоится в закрытом формате, в узком кругу близких людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как писал ранее сайт kp.ru, согласно собственному желанию заслуженному деятелю искусств РСФСР, ее похоронят Новодевичьем кладбище рядом с мужем и матерью. Похороны состоятся в пятницу, 4 декабря.

Напомним, о смерти Ирины Антоновой стало известно во вторник, 1 декабря. Как сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась поздно вечером 30 ноября на 99-м году жизни, предположительной причиной смерти стала коронавирусная инфекция