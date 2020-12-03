Роскачество сообщило о видовой подмене в консервах печени трески Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам исследования консервированной печени трески Роскачество пришло к выводу о безопасности продукции, однако выявило видовую подмену. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Всего специалисты проверяли 20 торговых марок из России и Исландии по 172 показателям качества и безопасности. Как отмечается в сообщении, с точки зрения токсичных веществ и тяжёлых металлов, которые могут накапливаться в печени, консервы всех марок оказались безопасными. Кроме того, в них не было обнаружено паразитов и антибиотиков, что может указывать на то, что вся рыба выловлена в море.

Однако в одном из образцов обнаружили ту самую видовую подмену, поскольку в нем не выявили ДНК рыб рода атлантической или тихоокеанской трески. Консервы двух других марок не соответствовали ГОСТу по массовой доле поваренной соли, поскольку содержали ее меньше нормативного значения 1,2-2,5 процента.

«Данный факт может сказаться не только на вкусе, но и на безопасности продукции, так как соль - естественный консервант», - отмечает Роскачества.

Еще в нескольких консервах выявлены нарушения в маркировке: массовая доля жира и витамина А в продукции одного производителя не соответствовала указанной на этикетке, а также не были указаны средние значения в составе продукта.