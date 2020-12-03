России объявили юридическую войну, считает глава Минюста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что некоторые государства объявили России юридическую войну. Об этом глава ведомства сказал в четверг, 3 декабря, в эфире телевизионного канала «Россия-24», отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

- В настоящее время сложилась крайне непростая, даже тяжелая обстановка. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И наше государство должно адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении, - отметил глава Минюста РФ.

Так, Константин Чуйченко вспомнил дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России более 50 миллиардов рублей. Данное дело министр назвал самым крупным против нашей страны, однако его России в итоге обжаловала.

Напомним, что сегодня российский лидер Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником.