Мужчина набросился с молотком на москвичку, перепутав ее с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве ранее судимый мужчина набросился с молотком на местную жительницу, перепутав ее со своей супругой. Инцидент случился у подъезда дома на бульваре Яна Райниса, пишет в четверг, 3 декабря, сайт МВД Медиа.

С сообщением о нападении в полицию обратилась 27-летняя москвичка. Неизвестный накинулся на девушку и стал бить ее молотком по голове, когда она разговаривала по телефону у подъезда. Девушке удалось сбежать от неадекватного мужчины и обратиться за помощью к прохожим.

Прибывшие на место медики решили госпитализировать потерпевшую в больницу, где ей диагностировали ушибленную рану головы.

Чуть позже сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего – 47-летнего ранее судимого мужчину. Он объяснил, что просто перепутал случайную прохожую со своей супругой, с которой поссорился накануне. Полиция по данном факту уже возбудила уголовное дело по статье за хулиганство.