В Китае российской ракете «Сармат» присвоили звание «ядерного короля»

МБР РС-28 "Сармат"

Пользователь китайского интернет-портала WeChat высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», назвав её лучшей в мире и присвоив ей звание «ядерного короля»

По его словам, к разработке ракеты непревзойденной мощи Москву подтолкнуло обострение отношений с Вашингтоном

Китайский пользователь обратил внимание на то, что российская ракета обладает дальностью полёта в 18 тысяч километров и может уничтожить цель в большинстве уголков Земли. Он отметил, что в случае войны ее мощь позволит уничтожить целый город.

«Это самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета на сегодняшний день. «Сармат» можно считать настоящим королем в подобном классе вооружений», - отметил пользователь сайта.

Обозреватель также отметил уровень развития российского гиперзвукового оружия, приведя в пример комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Напомним, «Сармат» пришел на смену советской ракете «Воевода», которая ранее успела заработать звание «Сатаны» от западных военных. Финальная стадия испытаний ожидается в конце следующего года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, новая российская баллистическая ракета способна справиться с абсолютно любой систему противоракетной обороны.