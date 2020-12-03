Названы возможные симптомы после вакцинации от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый десятый человек после вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» может почувствовать слабость или тошноту, однако в большинстве случаев прививка переносится очень хорошо. Об этом говорится в памятке с рекомендациями, которую выдают в Москве.

Отмечается, что при недомогании после введения препарата не стоит волноваться: так организм реагирует на вакцину и формирует иммунитет. Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и отдохнуть.

- У 5,7% вакцинированных могут возникнуть ломота, озноб или жар, а также головные боли. Температура может повыситься до 37 градусов. Если температура выше 38 градусов, следует принять жаропонижающие и обезболивающие, например, парацетамол или ибупрофен, - говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

При этом, если температура тела после прививки поднялась выше 39 градусов, то необходимо вызвать врача, советуют авторы рекомендаций.

Среди другие симптомов: боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины, которые проявляются у 4,7% вакцинированных. Лечение таких проявлений не требуется, однако для уменьшения отека и дискомфорта можно принять лекарство от аллергии. Некоторые пациенты также чувствуют заложенность носа, насморк или першение в горле. Им следует прополоскать горло, пить много воды и при необходимости использовать спреи для носа. У менее чем одного процента может участиться пульс или повыситься давление.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера российский президент Владимир Путин поручил приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Глава государства отметил, что в стране уже сделано более двух миллионов доз препарата.