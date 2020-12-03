Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева просит взыскать с них миллион рублей за моральный ущерб

Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук направил в суд иск о взыскании одного миллиона рублей в качестве морального ущерба

- Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, - передаёт ТАСС слова своего источника, знакомого с содержанием искового заявления.

Также сообщается, что на 14 декабря назначена беседа в суде по иску.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 3 августа Мосгорсуд принял решение об отмене приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и их знакомому Протасовицкому. Все четверо могут реабилитироваться и требовать компенсации.