Назвали имя нового генсека ОБСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) станет евродипломат от Германии Хельга Шмид. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств станет чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швеции Кайрат Абдрахманов, португалка Тереза Рибейру займет должность представителя по вопросам свободы СМИ, а итальянец Маттео Мекаччи возглавит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Хельга Мария Шмид-немецкий дипломат, занимающая пост генерального секретаря Европейской службы внешних действий с 2016 года.

Напомним, накануне назвали имя единственного кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета. На предстоящих выборах единственным кандидатом стал действующий глава МОК немец Томас Бах. Срок подачи заявок завершился в минувший понедельник, 30 ноября. Выборы должны состояться в Афинах в марте следующего года.