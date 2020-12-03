Мишустин рассказал, во сколько обойдется поддержка регионов на фоне пандемии в 2020

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поддержка российских регионов на фоне пандемии коронавирусной инфекции в текущем году обойдется федеральному центру в 300 млрд рублей. Такую сумму назвал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства сообщил, что российские власти также примут решение о выделении еще одного транша помощи на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов страны. Речь идет о выделении 10 млрд рублей.

«Таким образом, общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 млрд рублей», - заключил глава кабмина.

Напомним, накануне премьер-министр сообщил, что до конца текущего года медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, власти направят дополнительно еще 10 млрд рублей. После этого он заявил о выделении почти 14 млрд рублей на поддержку образовательных, научных и медицинских учреждений на фоне пандемии COVID-19