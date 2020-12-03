Врач рассказал об аномальном течении коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

У некоторых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, наблюдается аномальное течение заболевание: температура их тела резко снижается, что несвойственно для других респираторных болезней. Об этом в четверг, 3 декабря, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

- У некоторых пациентов полторы-две недели наблюдается высокая температура, а у некоторых другая ситуация. Пару дней они потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже, - сообщил врач в интервью Lenta.ru.

Низкая температура, отметил Болибок, наблюдается у пациентов с легким течением коронавирусной инфекции. Причина такого необычного симптома заключается в сбое в регуляции обмена веществ в организме.

Ранее врачи называли семь симптомов "затяжного" коронавируса: усталость, одышка, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах и неспособность сосредоточиться.

Как сообщал сайт Kp.ru, также стали известны симптомы, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса. В большинстве случаев люди хорошо переносят прививку, однако у некоторых вакцинированных может возникнуть ломота, слабость и тошнота. Легкое недомогание - это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.