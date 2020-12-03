Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Меры поддержки предпринимателей будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти»

Губернатор Василий Орлов распорядился накануне Нового года усилить контроль за соблюдением карантинных мер на предприятиях региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область в 2020 году выделила 175 миллионов рублей на поддержку бизнеса в период пандемии COVID-19. О том, какие меры помощи наиболее пострадавшим видам предпринимательской деятельности необходимо продлить на 2021 год, 3 декабря обсудили на заседании Совета по развитию МСП при правительстве региона.

По данным опроса, проведенного в ноябре этого года в российских регионах Институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей, более половины отечественных малых и средних предприятий воспользовались различными мерами поддержки. Представители предпринимательского сообщества Приамурья просят региональные власти пролонгировать меры поддержки и принять комплексную программу помощи бизнесу на 2021 год. В качестве мер поддержки предлагается продолжить практику отсрочки и рассрочки региональных налогов, возобновить прямые антикризисные выплаты пострадавшим предпринимателям, а также сохранять каналы общения с органами власти для получения оперативной и конструктивной обратной связи.

По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, меры поддержки будут эффективны только в том случае, если предприниматели будут ответственно и с пониманием относиться к ограничительным мерам, введенным из-за пандемии.

- Меры поддержки предпринимателей действительно будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти. Считаю, что в Приамурье этот процесс налажен довольно хорошо. Мы семь раз за полгода встречались с предпринимателями в режиме прямого общения, выделили беспрецедентные 175 миллионов рублей на прямые субсидии, а также оставили довольно мягкий режим ограничений и уровень закрытости, - подчеркнул Василий Орлов. - Вместе с тем, абсолютно недопустимо в ответ на эти шаги нарушать меры предосторожности на своих предприятиях.

Губернатор напомнил, что некоторые предприятия допускают регулярные нарушения эпидемиологического режима. Глава региона распорядился усилить контроль за соблюдением карантинных мер, особенно в преддверии новогодних праздников.

- Нарушения мы по-прежнему фиксируем в каждом четвертом заведении региона. Это плохо! И значит контроль за этим будет продолжаться вестись очень пристально и регулярно. Впереди новогодние праздники, и я еще раз хочу напомнить всем предпринимателям о том, что необходимо ограничить проведение массовых корпоративных мероприятий. От того, насколько ответственно мы все подойдем соблюдению мер эпидемиологической безопасности, зависит, насколько быстро мы вернемся в прежний ритм жизни, - подчеркнул Василий Орлов.

Одной из сфер, где были введены ограничительные меры, стали предприятия общественного питания. Кафе и рестораны Приамурья работают до 21.00, в ночное время им запрещено обслуживать клиентов. Ситуация постоянно держится на контроле Роспотребнадзором, однако пока что оснований для ослабления карантинных мер нет: предприятия общепита остаются зоной повышенного риска для заражения.

- Очень часто в ходе эпидемиологических расследований мы фиксируем заболевание большого количество людей из одной компании, которые ранее побывали на массовых развлекательных мероприятиях, - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Кроме того, в числе больных коронавирусом амурчан большую долю занимают именно сотрудники кафе и ресторанов. Постоянные проверки показывают, что некоторые владельцы заведений общепита стали халатнее относиться к своим обязанностям. Во время последнего рейда сотрудники Роспотребнадзора проверили 258 предприятий, и в 69 из них обнаружили нарушения карантинных мер. Глава региона Василий Орлов предупредил, что контроль за эпидобстановкой в последний месяц 2020 года будет усилен.