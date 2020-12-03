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Экономика

Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Меры поддержки предпринимателей будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти»

В 2020 году регион выделил 175 миллионов рублей на субсидии малым и средним предприятиям
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Губернатор Василий Орлов распорядился накануне Нового года усилить контроль за соблюдением карантинных мер на предприятиях региона.

Губернатор Василий Орлов распорядился накануне Нового года усилить контроль за соблюдением карантинных мер на предприятиях региона.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область в 2020 году выделила 175 миллионов рублей на поддержку бизнеса в период пандемии COVID-19. О том, какие меры помощи наиболее пострадавшим видам предпринимательской деятельности необходимо продлить на 2021 год, 3 декабря обсудили на заседании Совета по развитию МСП при правительстве региона.

По данным опроса, проведенного в ноябре этого года в российских регионах Институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей, более половины отечественных малых и средних предприятий воспользовались различными мерами поддержки. Представители предпринимательского сообщества Приамурья просят региональные власти пролонгировать меры поддержки и принять комплексную программу помощи бизнесу на 2021 год. В качестве мер поддержки предлагается продолжить практику отсрочки и рассрочки региональных налогов, возобновить прямые антикризисные выплаты пострадавшим предпринимателям, а также сохранять каналы общения с органами власти для получения оперативной и конструктивной обратной связи.

По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, меры поддержки будут эффективны только в том случае, если предприниматели будут ответственно и с пониманием относиться к ограничительным мерам, введенным из-за пандемии.

- Меры поддержки предпринимателей действительно будут работать эффективно только в случае постоянного диалога бизнеса и власти. Считаю, что в Приамурье этот процесс налажен довольно хорошо. Мы семь раз за полгода встречались с предпринимателями в режиме прямого общения, выделили беспрецедентные 175 миллионов рублей на прямые субсидии, а также оставили довольно мягкий режим ограничений и уровень закрытости, - подчеркнул Василий Орлов. - Вместе с тем, абсолютно недопустимо в ответ на эти шаги нарушать меры предосторожности на своих предприятиях.

Губернатор напомнил, что некоторые предприятия допускают регулярные нарушения эпидемиологического режима. Глава региона распорядился усилить контроль за соблюдением карантинных мер, особенно в преддверии новогодних праздников.

- Нарушения мы по-прежнему фиксируем в каждом четвертом заведении региона. Это плохо! И значит контроль за этим будет продолжаться вестись очень пристально и регулярно. Впереди новогодние праздники, и я еще раз хочу напомнить всем предпринимателям о том, что необходимо ограничить проведение массовых корпоративных мероприятий. От того, насколько ответственно мы все подойдем соблюдению мер эпидемиологической безопасности, зависит, насколько быстро мы вернемся в прежний ритм жизни, - подчеркнул Василий Орлов.

Одной из сфер, где были введены ограничительные меры, стали предприятия общественного питания. Кафе и рестораны Приамурья работают до 21.00, в ночное время им запрещено обслуживать клиентов. Ситуация постоянно держится на контроле Роспотребнадзором, однако пока что оснований для ослабления карантинных мер нет: предприятия общепита остаются зоной повышенного риска для заражения.

- Очень часто в ходе эпидемиологических расследований мы фиксируем заболевание большого количество людей из одной компании, которые ранее побывали на массовых развлекательных мероприятиях, - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Кроме того, в числе больных коронавирусом амурчан большую долю занимают именно сотрудники кафе и ресторанов. Постоянные проверки показывают, что некоторые владельцы заведений общепита стали халатнее относиться к своим обязанностям. Во время последнего рейда сотрудники Роспотребнадзора проверили 258 предприятий, и в 69 из них обнаружили нарушения карантинных мер. Глава региона Василий Орлов предупредил, что контроль за эпидобстановкой в последний месяц 2020 года будет усилен.