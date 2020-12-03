Запись на прививку от коронавируса в Москве открывается с 4 декабря 2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запись на прививку от коронавирусной инфекции в Москве открывается с пятницы, 4 декабря 2020 года, когда на прививку смогут записаться работники образования, здравоохранения, а также городских социальных служб. Об этом в своем блоге сообщил московский мэр Сергей Собянин, уточнив, что запись открывается электронная запись, а работа прививочных пунктов начнется с субботы, 5 декабря

Глава города отметил, что в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень получателей препарата будет расширяться. При этом Собянин уточнил, что в городе уже создана «вся технологическая и организационная цепочка вакцинации».

По его словам, в Москве подобраны все специализированные складские помещения, а также подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины и прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками. Кроме того, медицинский персонал прошел необходимое обучение.

Вся информация будет доступна на портале mos.ru с завтрашнего дня.

Напомним, днем ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первыми планируется привить врачей и учителей.