В Рособрнадзоре рассказали, будут ли изменения в ЕГЭ, обязательных для получения аттестата

Выпускникам школ в 2020 году не нужно было сдавать ЕГЭ для получения аттестата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что решений о корректировке порядка проведения Единого государственного экзамена на 2021 год пока не принималось.

Изменений не планируется и для проведения экзамена по базовой математике, сообщает ТАСС.

На сайте Рособрнадзора также сказано, что выпускники должны будут сдать ЕГЭ по русскому языку и математике базового или профильного уровня, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании.

Напомним, в 2020 выпускники школ получили аттестат о среднем образовании, не сдавая ЕГЭ. Сайт KP.ru сообщал, что документ выдали всем учащимся 9 и 11 классов на основе их итоговых оценок. Выпускников также приняли по этим оценкам на обучение в средних профессиональных образовательных организациях. ЕГЭ осталось обязательным только для тех, кто после школы решил поступать в высшее учебное заведение.