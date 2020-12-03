Томская область одной из первых в России внедрила единый номер 122 для помощи людям с COVID-19

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в Москве рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Глава региона и вице-премьер обсудили развитие цифровой трансформации системы управления, экономики и социальной сферы региона, а также развитие научно-образовательного комплекса.

«Томская область – один из ведущих IT-регионов страны. Именно наши томские специалисты в самом начале эпидемии оперативно разработали портал работа.томск.рф для облегчения работы бизнеса в условиях ограничений. А недавно мы запустили сервис ковидтомск.рф, который позволил томичам выстроить онлайн-связь с медиками, минуя звонки в учреждения здравоохранения. Во время эпидемии нам крайне важно ускорить и упростить коммуникацию между пациентами и врачами», – отметил губернатор Томской области.

Глава региона и вице-премьер обсудили начавшуюся работу в регионе единого телефонного номера 122 для помощи людям с COVID-19. Единый номер позволил централизовать звонки в колл-центрах и организовать их оперативную маршрутизацию. Заместитель главы кабинета министров отметил, что Томская область стала одним из первых в стране регионов, кто успешно внедрил этот сервис.

Губернатор Сергей Жвачкин представил Дмитрию Чернышенко, сегодня курирующему в правительстве сферу образования и инноваций, проект «Большой университет Томска», который предполагает интеграцию высшей школы с академической наукой, и рассказал о планах по строительству межвузовского студенческого кампуса на левом берегу Томи.

«Дмитрий Николаевич знает о колоссальном научно-образовательном потенциале и наукоемких бизнес-компаниях Томска, о нашем статусе студенческой столицы России, куда едут учиться почти из всех регионов страны и уголков мира, – отметил по итогам встречи губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Но мало знать – Томск нужно увидеть. Я пригласил вице-премьера лично убедиться в потенциале нашего региона, он приглашение принял».