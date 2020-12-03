От школьного питания до Майнкрафта: в России стартует мультиплатформенный проект «Новая образовательная среда»

В его основе лежит серия публичных мероприятий, сессий и мультиплатформенных интерактивов, которые позволят педагогам, родителям и даже самим учащимся напрямую подключаться к управленческим решениям в сфере образования.

Стартовой точкой нового проекта станет Всероссийский форум «Современная образовательная среда: настоящее и будущее», который будет проходить в течение двух дней 4 и 5 декабря в офлайн- и онлайн-режимах.

На Форуме выступит заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк, вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Смыслов, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

В 20-ти пленарных сессиях, интерактивных лекциях, круглых столах, мастерских и онлайн-мастер-классах примут участие более 5 000 человек из 30 регионов:

• пленарная дискуссия «Новая образовательная среда: пространство равных возможностей»;

• Mail.ru Group проведут «Урок цифры» ко Дню информатики на тему «Нейросети, коммуникации и образование»

• популярный блогер-школьница Лиза Анохина и учитель-блогер Виктория Акулова в мастерской «Образование в сети» расскажут, как сделать обучение в сети интересным и увлекательным;

• школьники построят школу будущего в Майнкрафт в ТикТоке.

Кроме того, пройдут:

• сессия «Как устроено питание в школе?»;

• круглый стол «Новая образовательная среда: учитель + цифра»;

• форсайт-сессия «Лаборатория прототипирования образования будущего «МОЯ ДРУГАЯ ШКОЛА»

• сессия «Почему подростки не верят взрослым: уроки «Мела»;

• онлайн-лекция «Эволюция и мемы»;

• сессия «Секреты счастливых родителей»;

• сессия «Как пережить школьную удалёнку?»;

• сессия «Выстраиваем конструктивный диалог со школой».

Перечисленные активности лишь малая часть двухдневной программы, разделённой на три тематических трека: учительский, родительский и школьный.

С полной программой можно ознакомиться на сайте форума: http://edu-events.ru

Онлайн-трансляция всех мероприятий форума будет осуществляться на его официальном сайте, а также в сообществах Министерства просвещения РФ в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Главный партнёр Форума - НИТУ «МИСиС».

Адрес проведения: Москва, НИТУ «МИСиС», Ленинский проспект, д.4

По вопросам аккредитации СМИ: Писаревский Александр, 8 910 429 60 30.