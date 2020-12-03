От школьного питания до Майнкрафта: в России стартует мультиплатформенный проект «Новая образовательная среда»

В его основе лежит серия публичных мероприятий, сессий и мультиплатформенных интерактивов, которые позволят педагогам, родителям и даже самим учащимся напрямую подключаться к управленческим решениям в сфере образования.
Стартовой точкой нового проекта станет Всероссийский форум «Современная образовательная среда: настоящее и будущее», который будет проходить в течение двух дней 4 и 5 декабря в офлайн- и онлайн-режимах.
На Форуме выступит заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк, вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Смыслов, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.
В 20-ти пленарных сессиях, интерактивных лекциях, круглых столах, мастерских и онлайн-мастер-классах примут участие более 5 000 человек из 30 регионов:
• пленарная дискуссия «Новая образовательная среда: пространство равных возможностей»;
• Mail.ru Group проведут «Урок цифры» ко Дню информатики на тему «Нейросети, коммуникации и образование»
• популярный блогер-школьница Лиза Анохина и учитель-блогер Виктория Акулова в мастерской «Образование в сети» расскажут, как сделать обучение в сети интересным и увлекательным;
• школьники построят школу будущего в Майнкрафт в ТикТоке.
Кроме того, пройдут:
• сессия «Как устроено питание в школе?»;
• круглый стол «Новая образовательная среда: учитель + цифра»;
• форсайт-сессия «Лаборатория прототипирования образования будущего «МОЯ ДРУГАЯ ШКОЛА»
• сессия «Почему подростки не верят взрослым: уроки «Мела»;
• онлайн-лекция «Эволюция и мемы»;
• сессия «Секреты счастливых родителей»;
• сессия «Как пережить школьную удалёнку?»;
• сессия «Выстраиваем конструктивный диалог со школой».
Перечисленные активности лишь малая часть двухдневной программы, разделённой на три тематических трека: учительский, родительский и школьный.
С полной программой можно ознакомиться на сайте форума: http://edu-events.ru
Онлайн-трансляция всех мероприятий форума будет осуществляться на его официальном сайте, а также в сообществах Министерства просвещения РФ в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Главный партнёр Форума - НИТУ «МИСиС».
Адрес проведения: Москва, НИТУ «МИСиС», Ленинский проспект, д.4
По вопросам аккредитации СМИ: Писаревский Александр, 8 910 429 60 30.