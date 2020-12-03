Психолог объяснила, почему писать письма Деду Морозу полезно не только детям, но и взрослым

Писать письма Деду Морозу стоит не только детям, но и взрослым

Декабрь самое время написать письмо Дедушке Морозу. Психолог Яна Лейкина уверена, что это полезная практика не только для детей, но и для взрослых.

- Когда человек пишет письмо — неважно, вымышленному персонажу или реальному, — он структурирует свои мысли и желания, - рассуждает специалист.

Если дети говорят о желаниях, то взрослый отправитель структурирует свои мысли, как бы, пишет письмо самому себе, очерчивает вектор движения на будущее.

Это очень полезное упражнение, так как цели, написанные на бумаге, являются наглядными, а не просто мыслями.

- Дети надеются, что их услышат, и мечта исполнится. Они развивают навык просить и принимать подарки. Когда ребенок обещает вести себя лучше, чтобы получить желанную вещь, формируется некий социальный договор. Это важный принцип социализации, - подчеркивает в беседе с «Известиями» Лейкина.

Чтобы не разочаровать ребенка, родитель должен дать обратную связь. По возможности, хотя бы частично исполнить желание.

- Для детей очень важно, чтобы их мечты были услышаны. Так они растут более открытыми миру, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что будут загадывать в новогоднюю ночь россияне. В качестве основных пожеланий назовут здоровье, высокий заработок и карьерный рост. Кроме того, в этом году в этот список вошло окончание пандемии коронавируса, сообщает RT.