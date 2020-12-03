Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Москве: объявлена дата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российской столице на сегодняшний лень сформирована вся необходимая технологическая и организационная цепочка для вакцинации от коронавирусной инфекции. Столичный мэр Сергей Собянин на своем официальном сайте рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Москве.

Градоначальник сообщил, что работа прививочных пунктов в российской столице начнется уже с 5 декабря 2020 года, с грядущей субботу. В первую очередь прививками от коронавирусной инфекции будут обеспечены россияне из групп риска.

- В Москве уже подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильники для доставки препарата. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, а персонал прошел необходимое обучение, - отметил Сергей Собянин.

Прививку от коронавирусной инфекции в Москве с 5 декабря будут делать отечественным препаратом от центра имени Гамалеи «Спутник V», которые уже поступил в медицинские организации города.

При этом, как сообщал сайт Kp.ru, для обкатки большого механизма массовой вакцинации в Москве электронную запись на прививку для учителей, работников сферы здравоохранения и соцслужб города откроют уже с 4 декабря 2020 года. В скором времени этот список расширят.

Напомним, что вчера российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию россиян со следующей недели.

ПО ТЕМЕ

Вакцинация от коронавируса в Москве с 5 декабря 2020: кто может сделать, кого привьют первым

Мэр города рассказал, как будут работать прививочные пункты для вакцинации от коронавируса в Москве с 5 декабря 2020 (подробности)