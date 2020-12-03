Когда начнется стабилизация доходов россиян, сообщили аналитики Фото: REUTERS

Реальные доходы российских граждан начнут расти уже в следующем году, что станет следствием стабилизации обстановки вокруг пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли аналитики.

По данным экспертов снятие ряда негативных экономических факторов обеспечит россиянам постепенное восстановление реального располагаемого дохода. В течение 2021 года можно рассчитывать на восстановление в пределах 2 процентов, что частично компенсирует потери, понесённые в связи с пандемией коронавируса.

При этом, как передают СМИ со ссылкой на главного экономиста Альфа-банка Наталия Орлова, полностью покрыть образовавшиеся выпадающие прибыли удастся в 2022 году. По ее словам, после завершения коронакризиса следует ожидать довольно резкого «отскока» доходов. Тормозить восстановление во многом будет подавленная экономическая активность. Тем не менее после него начнется последовательный рост.