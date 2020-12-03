Опубликованы фото судна с тысячами автомобилей, которое пилят в океане

Спасатели приняли решение распилить судно гигантской цепью на восемь частей Фото: EAST NEWS

Двухсотметровое судно MV Golden Ray, перевозившее более четырёх тысяч подержанных автомобилей, начало тонуть в июле. Спасатели приняли решение распилить судно гигантской цепью на восемь частей.

В Сети появились первые фото спасения MV Golden Ray. На них видно, что все автомобили пилят вместе с судном, а цепь закреплена на конструкции, напоминающей мостовой кран, установленном на двух плавучих платформах.

Спасатели пропустили цепь под затонувшим судном и движется со скоростью два метра в минуту. Использовать сварку или любые другие способы, при котором могут быть искры, отказались, поскольку корабль может взорваться. На его борту почти полные баки топлива и 4 200 автомобилей с техническими жидкостями внутри.

Судно распилят на восемь частей. Каждая из них будет весить от 2 700 до 4 100 тонн. К каждой из них приварят буксировочные проушины.

Ранее сайт опубликовал видео, на котором в Кольском заливе тонет судно "Сайда", которое накануне пришлось тушить 29 пожарным.