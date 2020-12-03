Песков рассказал о прививках от коронавируса среди представителей российской власти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авторитетные представители российской власти уже давно начали публично делать прививки от коронавирусной инфекции, таким образом демонстрируя безопасность препарата и необходимость вакцины в условиях пандемии. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал участие бывших президентов США Барака Обамы, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего в агитационной программе за вакцинацию от COVID-19 на телевидении - для повышения рейтинг доверия американцев к вакцине они планируют сделать прививки «на камеру»

«Мы давно уже начали это делать. Это состоялось, собственно, у многих членов Совета безопасности (России) … Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется», - напомнил представитель Кремля

Песков уточнил, что представители власти таким образом на своем примере «показывали и доказывали», что вакцина от коронавируса не только «абсолютно безопасна», но и необходима, «чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью».

На вопрос, будет ли президент России Владимир Путин выступать таким примером, пресс-секретарь главы государства напомнил, что российский лидера уже говорил о том, что «сообщит о своем решении».