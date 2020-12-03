Скриптонит возглавил рейтинг самых популярных музыкантов в России в 2020 году. Фото: соцсети

Рэперы Скриптонит и Morgenshtern и певица Zivert возглавили рейтинг наиболее популярных российских музыкантов в 2020 году по версии Apple Music. Самой популярной песней в этом году стал трек «Комета» от JONY, говорится в сообщении компании в четверг, 3 декабря.

Чаще всего россияне в 2020 году слушали в Apple Music композиции в жанре хип-хоп. Самым популярным музыкантов на платформе стал Скриптонит: его новые альбомы попадали в топ10 чарта каждую неделю.

Второе и третье место заняли Morgenshtern и Zivert. В топ также вошли JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей.

Наиболее популярными треками 2020 году в Росси стали «Комета» JONY, «Любимка» NILETTO и «Blinding Lights» от The Weeknd.

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