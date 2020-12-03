Азербайджан опубликовал данные по погибшим в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о 2 783 погибших в ходе эскалации в Карабахе Фото: REUTERS

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ходе обострения конфликта с Арменией на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибло 2 783 военных, и ещё более 100 человек остаются пропавшими без вести.

- В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести, - сказано в сообщении военного ведомства.

Также в Минобороны заявили, что ищут пропавших военных, чтобы передать их семьям. В госпиталях остаются 1 245 военнослужащих.

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе начало 27 сентября. Тогда обе стороны обвинили друг друга в агрессии. Ереван сообщил об обстреле населённых пунктов, а Баку назвало свою операцию "контрнаступательной".

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали текст совместного заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.