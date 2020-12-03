Адольф Гитлер избран окружным администратором в Намибии

На региональных выборах в Намибии окружным администратором был избран Адольф Гитлер Уунона, который набрал в бывшей немецкой колонии 84,88 процента голосов избирателей.

Политик баллотировался на пост окружного администратора в намибийском округе Омпунджа.

Как сообщил сам Адольф, он вовсе не поддерживает идеи своего немецкого тезки. В интервью немецкому изданию Bild политик заявил, что такое имя ему дал отец, который «вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер»

По его словам, обычно его называют Адольф Уунона, и отметил, что наличие такого имени вовсе не значит, что он стремится к мировому господству

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о борьбе Ленина и Гитлера в Перу, где кандидатом на пост мэра Юнгара зарегистрировался местный политик, член партии «Мы-Перу» по имени Гитлер Альба Санчес, а перуанцу, которого зовут Ленин Владимир Родригес Вальверде, это очень не понравилось. Однако он был против не из-за политических убеждений, а потому что кандидат живет далеко - в семи часах езды от города. Следовательно, по мнению противника претендента, он не в курсе городских проблем и не сможет должным образом исполнять обязанности градоначальника.