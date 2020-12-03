Курс рубля на 3 декабря 2020: доллар упал до 75 рублей впервые с 18 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта на Московской бирже опустилась до 75 рублей впервые с 18 сентября текущего года. Об этом свидетельствуют данный торговой площадки о курсе рубля на 3 декабря 2020 года на 14:47 по московскому времени. К этом время в ходе валютных торгов курс доллара опустился по отношению к рублю на 0,09 процента.

В последний раз курс американской валюты находился на уровне 75 рублей 18 сентября текущего года. Чуть позже доллар снизился еще на 0,14 процента, достигнув отметки в 74,9 рубля. Курс европейской валюты на тот момент вырос на 0,04 процента и находился на уровне 90,9 рубля.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в феврале снизился на 0,52 процента, достигнув отметки в 48 долларов за один баррель. Тем временем нефть марки WTI упала в цене на 0,64 процента до 44,99 доллара за баррель.