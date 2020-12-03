Путин призвал регионы делать все возможное для людей с ограниченными возможностями Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин призвал властей российский регионов делать все возможное для людей с ограниченными возможностями, ответив, что они не должны оказаться в положении «вынужденных затворников». Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями в четверг, 3 декабря.

- Обращаю внимание коллег из регионов, что необходимо делать все возможное, не для галочки, чтобы отчитаться и потом забыть. Делать это необходимо для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников. Должно стать абсолютной нормой, о которой даже напоминать-то не нужно, внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью возможностями и маломобильных граждан, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также обратил внимание не необходимость формирования комфортной среды для жизни таких людей, подчеркнув, что повсюду следует неукоснительно соблюдать безбарьерные требования.