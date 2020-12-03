Путин призвал создать безбарьерную среду для инвалидов в каждом субъекте

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо, чтобы безбарьерная среда для инвалидов была создана повсеместно, в каждом российском субъекте. Такое заявление президент России Владимир Путин, который в ходе призвал губернаторов помогать людям с ограниченными возможностями «не для галочки».

«Абсолютно везде необходимо соблюдать безбарьерные требования … Делать это нужно не для галочки не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», - заявил российский лидер на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья в четверг, 3 декабря.

Глава государства отметил, что главы регионов должны проявлять внимательное отношение к интересам и нуждам инвалидов, и это «в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже напоминать не нужно». Путин пяснил, что все это также относится к реформе контрольно-надзорной деятельности, а также к организации рынка труда и к реализации национальных проектов