Медведев: с более чем 50 тысяч сайтов в России удалили экстремистские материалы

Медведев назвал число экстремистских материалов, удаленных в РФ в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 50 тысяч сайтов в России содержали экстремистские материалы, которые были удалены в 2020 году, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«С начала этого года общими усилиями эта информация была удалена с более чем 50 тыс. интернет-ресурсов», - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ, руководителями силовых структур.

Медведев подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы в РФ из-за действий экстремистов и радикалов проливалась кровь. Он призвал повышать эффективность работы государственных структур и гражданского общества в сфере нацполитики.

«Наша работа должна быть нацелена на повышение эффективности госструктур, местного самоуправления и конечно структур гражданского общества», - добавил он.

Экстремизм - крайнее, находящееся за гранью дозволенного законом, поведение в области политики, религии, в межрасовых вопросах и так далее. Ранее KP.RU опубликовал памятку для читателей, как его распознать и куда обращаться, в случае опасности.