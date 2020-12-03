Селена Гомес стала «Человеком года» по версии журнала People Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал People назвал известную американскую певицу и актрису Селену Гомес «Человеком года», отметив ее музыкальный вклад и общественную позицию.

В своем выборе редакторы журнала основывались как на выдающихся достижениях 28-летней исполнительницы, так и на ее общественной позиции и мнении по ряду актуальных вопросов. Например, прошедшим летом, когда в США вспыхнули многочисленные протесты против произвола полицейских в отношении афроамериканцев, Селена Гомес отдала своей аккаунт в Instagram активистке Black Lives Matter Алисии Гарзе и Ракель Уиллис, которая оказывает поддержку трансгендерным людям.

Отметили и смелость певицы: она не побоялась публично рассказать о своих психологических проблемах и тяжелой депрессии, с которыми столкнулась в этом году. Важным достижением Гомес, по мнению редакторов People, стал выпуск ее линии косметики Rare Beauty, на создание которой она вдохновилась, когда поправилась из-за своих проблем со здоровьем и начала подвергаться нападкам критиков в Интернете.

Кроме того, отмечается в журнале, звание «Человек года» Селена получила за свою активную гражданскую позицию во время выборов американского президента: актриса призывала граждан идти на голосование.

Премию «Человек года» присудили также актеру Джорджу Клуни, режиссеру Реджине Кинг и врачу Энтони Фаучи.