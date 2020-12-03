Авиакомпании РФ в 2020 году понесут убытки в размере 200 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Операционные убытки российских авиакомпаний в 2020 могут достигнуть 200 миллиардов рублей, заявила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Пассажиропоток по итогам года снизится на 47% - до 68 миллионов человек.

В ведомстве уверены, что восстановится отрасль до докризисного уровня не ранее второй половины 2023 года.

«Восстановление основных показателей деятельности воздушного транспорта на докризисный уровень 2019 года ожидается не ранее второй половины 2023 года», - цитирует обзор ассоциации агентство RNS.

В 2019 году российская гражданская авиация перевезла 110,3 миллиона пассажиров. На данный момент поток составил 59,5 миллиона. До конца года цифра может увеличиться до 68 миллионов.

Причем во втором квартале 2020 года, когда были введены самые жесткие ограничительные меры, пассажиропоток упал сразу на 86,2%. При этом снижение в апреле составило 92,1%, в мае – 91,3%, в июне – 77,4%, подчеркивается в отчете АЭВТ.

Ситуация улучшилась после частичного снятия ограничительных мер в июне-августе, уточнили в ведомстве.

В марте оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом ввел ограничения на полеты – сначала в страны Европы (Италии, Испании, Франции и Германии, где активно распространялся новый вирус), потом сообщение прекратили с остальным миром.