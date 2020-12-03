Москвичей предупредили о «марсианской погоде» на следующей неделе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На следующей неделе в московский регион должна прийти холодная «марсианская» погода без снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец,

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометра в регионе опустятся до минус 14 градусов. При этом снега и метели закончатся, а осадки будут в «бешеном» дефиците. «Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Специалист пояснил, что на погоде скажется усиление Сибирского антициклона, и с воскресенья, 6 декабря, будет достаточно редкая для первого месяца зимы солнечная погода, и «начнутся сибирские морозы». Температура начнет постепенно опускаться, и на следующей неделе она упадет ночью до минус 9-14, днем минус 3-8.

Напомним, ранее москвичам предсказали «скандинавскую» зиму. По данным синоптиков, в столицу придет мягкая, теплая и умеренно снежная зима, которая стартует со скоротечных зарядов снега», и появится «скромный» снежный покров толщиной два-четыре сантиметра. К Новому году высота снежного покрова в столице может достичь уже 13 сантиметров.

При этом, что касается средней температуры воздуха на ближайшие три месяца в столице, то она составит около четырех градусов мороза. Синоптик отметил, что такие показатели соответствуют зимним температурам в таких столицах, как Осло или Хельсинки.