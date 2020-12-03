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Звезда кулинарного шоу раскрыл секрет приготовления идеальных вареных яиц

При правильном способе варки скорлупа яиц становится легче
Ксения АНУФРИЕВА
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Звезда кулинарного шоу раскрыл секрет приготовления идеальных вареных яиц

Звезда кулинарного шоу раскрыл секрет приготовления идеальных вареных яиц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный повар из США и звезда кулинарного шоу Iron Chef Джеффри Закарян рассказал, как приготовить идеальные вареные яйца. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает издание Yahoo Life.

Повар объяснил, что воду для яиц следует довести до кипения и снять с плиты. После этого в кастрюлю надо аккуратно погрузить яйца, используя для этого большую ложку. Затем воду с яйцами необходимо поставить обратно на огонь.

Вариться яйца должны ровно 12 минут, по истечению времени их следует переложить в холодную воду. Джеффри Закарян объяснил, что при таком способе приготовления скорлупа яиц становится легче, а желтки приобретают правильный цвет и структуру.

Ранее сообщалось, что яйца, которые являются традиционной составляющей множества блюд, бывают не только вкусными, но и опасными для здоровья. Так, эксперт перечислил шесть видов яиц, которые могут навредить организму больше, чем яд.

В свою очередь гастроэнтеролог в интервью kp.ru объяснила, как выбрать хороший майонез и на что следует обращать внимание при его покупке.