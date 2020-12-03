Телефонные мошенники за два года заработали 40 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Не многие люди готовы признать, что они попались в западню телефонных мошенников. Соцопрос «Лаборатории Касперского» показал, что за последние два года общий ущерб составил порядка 60 тысяч рублей, но аналитики компании уверены, что речь идет о сумме около 40 миллиардов рублей.

«Многие жертвы не сообщают о своих потерях . По подсчетам "Лаборатории Касперского", потенциальный ущерб от телефонного мошенничества за последние два года может превышать 40 миллиардов рублей», - сказал ведущий эксперт IT-компании Сергей Голованов.

Он рассказал, что многие россияне сами устанавливают всевозможные вредоносные программы на свой телефон. Только от такого, как сказал Голованов, «продвинутого» вида мошенничества разовый ущерб может составлять до 50-60 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что в текущем году количество телефонных мошеннических звонков увеличилось почти на треть, пишет РИА "Новости".

Телефонное мошенничество - это своего рода бизнес со своей структурой руководства – менеджерами и организаторами, отметил Голованов. Первые занимаются сбором информации, проработкой легенды для потенциальных жертв. Они ищут людей, которые будут работать в так называемых колл-центрах. Эти люди по имеющимся в базе телефонам обзванивают жертв, притворяясь представителями службы безопасности банков, просят назвать данные по картам и переводят с них деньги на свои счета.

«Высокие технологии», как и любые другие, – это палка о двух концах. Криминальный мир тоже знает, как при помощи современных телекоммуникаций и проверенных приёмов выудить деньги у излишне доверчивых людей. KP.RU рассказывает, как владельцу банковской карты не стать жертвой телефонных мошенников.