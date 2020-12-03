Турция сообщила о планах урегулирования с США ситуации вокруг С-400 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара ожидает, что новая администрация президента США будет готова разрешить ситуацию с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 при помощи диалога. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, проблема вокруг С-400 возникла при предыдущей администрации президента США Барака Обамы. С действующим американским лидером Дональдом Трампом глава Турции Тайип Эрдоган вели хороший и откровенный диалог, обсуждая все проблемы.

«Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 с привлечением НАТО, но они отказались от нашего предложения ... Мы рассчитываем, что эта администрация или новая администрация будет готова решить все проблемы путем диалога, не угрожая санкциями», - отметил глава МИД Турции

Напомним, Москва и Анкара заключили договор на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. В августе этого года страны подписали контракт на поставку второго полка ЗРС. Турция уже испытала российские ЗРС из первой партии на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.

США изначально выступали резко против поставок российских С-400 в Турцию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Турецкий лидер ни раз заявлял, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных систем, несмотря на требования Вашингтона.