Исследовательница высоких технологий Гатанджали Рао Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году журнал Time впервые выбрал «Ребенка года». Такое звание заслужила 15-летняя исследовательница высоких технологий Гатанджали Рао.

Time впервые назвал «Ребенка года»

В этом году издание в партнерстве с каналом Nickelodeon выбрал Гатанджали Рао среди пяти тысяч американских детей в возрасте от 8 до 16 лет. По мнению журнала, молодая исследовательница должна служить «барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки».

В редакции отметили, что последние 92 года Time выбирал «Человека года». Однако год назад им стала 16-летняя Грета Тунберг. «Ее движение за борьбу с климатическими изменениями, на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дают понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению», - отметили редакторы издания.

Отмечается, что Рао не только исследует высокие технологии, такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, но и использует их для решения проблем в повседневной жизни.