Эксперт назвал основные проблемы переноса колоний и СИЗО за город Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Минюсте предложили вынести места лишения свободы за черту города. Председатель общероссийского движения "Сильная Россия", эксперт по правоохранительной тематике Антон Цветков назвал основные пункты, на которые стоит обратить внимание при решении данного вопроса.

Сама идея хорошая, говорит эксперт. Прежде всего потому, что жильцы домов, находящихся рядом с колониями, вынуждены терпеть не самое хорошее соседство. Традиционно, жилье в таких районах стоит дешевле.

- Никто не хочет ехать в такие места, у жителей могут возникнуть настоящие проблемы. Соседство с местами лишения свободы ухудшает качество жизни, - рассуждает в беседе с «Российской газетой» Цветков.

Но нельзя впадать в крайности и выносить ИК и СИЗО в чистое поле. Места новой дислокации должны иметь хорошую транспортную доступность, чтобы родственники и сотрудники различных ведомств могли без труда добраться.

- К осужденным и находящимся под следствием людям родственники приезжают часто издалека. Среди визитеров много пожилых людей и дорога для них не должна стать проблемой. Это тот момент, который следует внимательно отследить, чтобы не создать людям лишних неприятностей, - отметил Антон Цветков.

Как отметил министр юстиции Константин Чуйченко, после переноса площадок, служба исполнения наказаний станет более гуманной, передает ОТР.