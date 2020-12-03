Евросоюз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия утверждает, что иностранные государства, в том числе Россия и Китай, распространяли дезинформацию о коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 3 декабря, Европейской комиссией Плане действий в области демократии.

«Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В сообщении говорится, что информация распространялась в Европейском союзе, соседних странах и в мире. Отмечается, что подобная дезинформация якобы предназначалась для того, чтобы «подорвать демократические дискуссии», а также «обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».

Кроме того, в тексте заявляют, что такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа. При этом Еврокомиссия не приведены ни одного конкретного примера дезинформации.

Напомним, накануне появилась информация, что элитное подразделение Вооруженных сил Великобритании намерено бороться с распространением недостоверной информации о вакцинах от коронавирусной инфекции. При этом, по данным СМИ, британские военнослужащие собирают сведения о «дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию»