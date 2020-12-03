Молдавский парламент одобрил сокращение президентских полномочий Санду Фото: REUTERS

Полномочия Майи Санду были сокращены в четверг, 3 декабря по решению парламента страны. Из-под ее подчинения были выведены Служба информации и безопасности Молдавии.

Теперь спецслужбами будет заведовать парламент страны. Соответствующий законопроект был одобрен сразу в двух чтениях, сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательно органа.

«Проект закона одобрен 51 голосами в первом и втором, финальном, чтении» - сообщил вице-спикер Влад Батрынча.

Накануне Санду пообещала вывести на улица Кишинева своих сторонников, если законопроект пройдет в парламенте. Она назвала его «недемократичным». А своего оппонента Игоря Додона, который 23 декабря покинет пост президента республики, обвинила в «узурпации» власти в Молдавии.

Президентские выборы в стране прошли 15 ноября. Во втором туре выиграла Майя Санду с 57,74% голосов, у действующего президента страны Игоря Додона - 42,26%. Но так как Молдавия - это парламентская республика, полномочия президента ограничены. Теперь из-под его подчинения были выведены и спеслужбы.