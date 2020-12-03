Захарова заявила о растущем интересе европейских стран к вакцине "Спутник V"

Захарова отметила растущий интерес стран ЕС к российской вакцине "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны проявляют все большую заинтересованность в российской вакцине "Спутник V". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Растет интерес к вакцине "Спутник V" в том числе и со стороны государств ЕС. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров, - сказала она, выступая на брифинге.

Захарова добавила, что сейчас РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) получил заявки из более чем 50 стран на приобретение свыше миллиарда доз "Спутника V".

Ранее стало известно о том, что в Москве уже начинается вакцинация от коронавируса. С 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививку от COVID-19. Прививать москвичей будут как раз вакциной «Спутник V». Как заявляют разработчики, ее эффективность составляет 95%. Однако третья фаза клинических испытаний на 40 тысячах добровольцев все еще не завершилась. По данным на 30 ноября две дозы вакцины (прививка включает два укола с разницей в 3 недели) получили 16 тысяч добровольцев.