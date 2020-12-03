Вакцинация людей старше 60 лет: Всех добровольцев привьют "Эпиваккороной" до конца 2020 года

Роспотребнадзор: добровольцев старше 60 лет привьют «Эпиваккороной» до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца декабря все 150 добровольцев старше 60 лет привьют от коронавируса, пообещали в Роспотребнадзоре. В ходе пострегистрационных испытаний им всем поставят «Эпиваккорону» новосибирского центра «Вектор».

«По состоянию на 2 декабря 2020 года привито 74 добровольца. Все 150 добровольцев будут привиты до конца года», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там рассказали, что еще 90 добровольцев из группы старше 18 лет привиты «ЭпиВакКороной».

Эту вакцину зарегистрировали в России 13 октября 2020 года. Минздрав выдал разрешение «Вектору» на проведение пострегистрационных исследований препарата.

Ранее сообщалось, что 650 казанцев стали добровольцами для испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В их число вошли сотрудники Роспотребнадзора и сферы образования.

Татарстан вообще стал одним из пилотных регионов. Вакцину против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» разработал научно-исследовательский институт «Вектор», относящийся к системе Роспотребнадзора. Помимо Татарстана пилотными субъектами, где будут проводиться исследования, стали Москва, Московская, Тюменская и Калининградская области.

Журналист «КП» Сергей Пономарев записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывают первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Публикуем его дневник.