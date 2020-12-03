Мишустин заявил о высокой готовности регионов к вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о высокой готовности регионов страны к широкой вакцинации от коронавирусной инфекции. Он попросил губернаторов лично контролировать ход вакцинации и обеспечить ее удобство и безопасность и напомнил, что вакцинация в России будет бесплатной и добровольной.

- Российские субъекты предоставили данные о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию. Хотел бы попросить их глав сразу завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки, - сказала премьер-министр на встрече с производителями вакцин в четверг, 3 декабря.

Михаил Мишустин подчеркнул, что вакцинация от коронавирусной инфекции – решающий этап в борьбе с пандемией, поэтому крайне важно организовать этот процесс максимально эффективно.

Напомним, что сегодня московский мэр Сергей Собянин сообщил о начале массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве с 5 декабря. В первую очередь прививками будут обеспечены россияне из групп риска. Электронную запись на прививку для учителей, медиков и сотрудников социальных служб откроют 4 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от заболевания российским препаратом со следующей неделе, отметив, что уже готово более двух миллионов доз вакцины.

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