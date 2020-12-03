Суд заочно арестовал террористов, виновных в гибели летчика Филипова в Сирии Фото: Евгения ГУСЕВА

Басманный суд в Москве заочно арестовал трех террористов из организации «Джебхат ан-Нусра»*, обвиняемых в смерти летчика Романа Филипова в Сирии. Об этом в четверг, 3 декабря, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление суда.

- Судья удовлетворил ходатайство следователей. Троим обвиняемым выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, - сообщили в суде, отметив, что срок ареста установлен на два месяца с момента задержания преступников.

Обвиняемые, о которым идет речь: Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвий и Абдель Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Рассмотрение вопроса о заочном аресте четвертого обвиняемого суд отложил на 7 декабря. Их обвинили в участии в террористической организации, покушении на убийство и хищении огнестрельного оружия. Как сообщал сайт kp.ru, террористов уже объявили в международный розыск.

Напомним, что в феврале 2018 года российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами в небе над сирийским Идлибом. Летчик успел катапультироваться, однако был найден боевиками. Не сдаваясь, Филипов начал отстреливался из пистолета Стечкина, а затем подорвал гранату. Террористы не смогли взять русского офицера живым.

Позже было найдено место гибели летчика на территории, которую освободили солдаты 25-й бригады сирийских вооруженных сил.

* запрещенная в России террористическая организация