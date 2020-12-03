Самарский НОЦ вошел в пятерку победителей федерального конкурса

Самарский НОЦ стал одним из главных в стране

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил пять победителей конкурса научно-образовательных центров. Самарский НОЦ "Инженерия будущего" вошел в их число, и теперь он имеет право на статус мирового уровня.

- Это даст новый импульс развитию нашей научной школы, образовательным учреждениям, университетам и нашим предприятиям. Вокруг НОЦ будет строиться экономика будущего, экономика, которая будет нести успех каждому жителю нашего региона, - прокомментировал итоги губернатор Дмитрий Азаров.

Премьер-министр в свою очередь отметил, что большинство отобранных центров - межрегиональные.

- Дальнейшее развитие таких центров позволит не только выполнить задачу, поставленную Президентом, но и даст возможность отечественной науке добиться новых успехов мирового значения, а также повысить научный потенциал российских регионов, - уточнил Михаил Мишустин.

Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, работа центра в основном ведется в нескольких направлениях: это искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство. Задачи перед самарским центром стоят действительно серьезные и многие интересные проекты уже полностью в работе.

Напомним, что по указу президента России в ближайшие годы в стране должны создать не менее 15 НОЦ.