AliExpress будет продавать «Добрые товары», деньги с которых пойдут на благотворительность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед новым годом AliExpress запустит на своем сайте раздел «Добрые товары», покупая которые клиенты компании примут участие в благотворительной акции.

Как отметили в компании, часть суммы от этих товаров будет перечислена в фонд Добро Mail.ru. Акция будет действовать с 4 декабря по 7 января 2021 года. В ней примут участие 20 магазинов AliExpress.

Среди брендов, которые согласились принять участие в благотворительной акции такие гиганты, как Microsoft, Dell, Marvel, Nokia, Xiaomi, Disney, Mayer Bosch и другие.

«В декабре на AliExpress кругом будет добро. В этом году добра должно быть особенно много. Мы позвали наших продавцов присоединиться к акции с Добром Mail.ru. Рады видеть, что даже в эти непростые для бизнеса времена в кампании участвует много брендов», - сообщила вице-президент по коммуникациям AliExpress Анастасия Жбанова.

Она выразила надежду на то, что покупатели захотят помочь компаниям и обратят внимание на «Добрые товары». Страницу с нужными товарами можно будет найти по слову «добро» в поиске.

Директор по социальным проектам Mail.ru Group Александра Бабкина рассказала, что компания давно и планомерно работает над тем, чтобы сделать благотворительность простой и доступной.

«"Добрые товары" — проект, который дает людям возможность не только порадовать себя, но и помочь тем, кто в этом особенно нуждается», — сказала она.

В течение всей акции к ней могут присоединяться разные бренды, каждый из них сам будет устанавливать сумму благотворительных отчислений.