Названы три продукта, блокирующие коронавирус

Названы три продукта для борьбы с коронавирусом Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Ученые выявили три продукта, которые способны блокировать коронавирус. Это виноград (преимущественно мускатных сортов), темный шоколад и зеленый чай.

Все дело в том, что в этих продуктах содержатся химические соединения, которые могут блокировать ферменты-протеазы COVID-19. Именно они отвечают за воспроизводство коронавируса. В результате вирусным клеткам становится сложно размножаться в организме. К такому выводу пришел профессор Университета Северной Каролины Си Де-Ю.

- У вируса SARS-CoV-2 есть так называемая "основная протеаза" - Mpro. Она крайне необходима для репликации и "самосборки". Если удается подавить ее действие или полностью деактивировать, вирус умирает, - объяснил он.

По словам ученого, вещества в зеленом чае и винограде практически полностью нейтрализуют Mpro. А какао и темный шоколад снижают активность протеазы примерно наполовину

Кроме этого, исследователи выяснили, что в зеленом чае содержится пять химических соединений, которые подавляют действие Mpro. А в винограде это вещество можно обнаружить в кожуре, листьях и семенах.