Новак представил на заседании ОПЕК+ нового министра энергетики России - Николая Шульгинова

Фото: Минэнерго Росиии

Российский вице-премьер Александр Новак в ходе министерской конференции ОПЕК+ представил коллегам нового главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова. Его приветствовали аплодисментами.

«Я хотел бы представить министра энергетики РФ, господина Шульгинова, он сегодня присутствует вместе с нами, я вижу его на экране», - сказал Новак.

Николай Шульгинов занял пост министра энергетики 10 ноября. Ему 69 лет – в последние пять лет он работал председателем правления – гендиректором «Русгидро».

В ходе видеоконференции участники обсудили сделку по ОПЕК+. Согласно майским договоренностям, члены организации сокращают добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

С января следующего года и до апреля 2020 года ОПЕК+ будет сокращать добычу на 5,8 миллиона баррелей в день. Это значит, что РФ сможет нарастить свое производство примерно на 450 тысяч баррелей.