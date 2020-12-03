Названа лучшая кинозвезда 2020 года
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Кинопортал IMDb составил рейтинг лучших кинозвезд 2020 года, первое место в котором досталось кубино-испанской актрисе и новой возлюбленной Бена Аффлека Ане де Армас. Она известна зрителю по картинам «Бегущий по лезвию 2049» и «Достать ножи».
В топе-3 - звезда сериалов «Озарк» и «Американцы» 26-летняя Джулия Гарнер, а также 24-летняя Аня Чалотра, сыгравшая Йеннифэр в нашумевшем сериале «Ведьмак». Эта британская актриса индийского и английского происхождения также стала победительницей категории «Прорыв года».
На четвертом и пятом месте соответственно идут 16-летняя обладательница "Эмми" за роль в «Очень странных делах» Милли Бобби Браун и Эрин Мориарти (26 лет).
В топ-10 лучших кинозвезд оказалось всего двое мужчин: сыгравший главную роль в сериале «Ведьмак» Генри Кавилл и Эйдан Галлахер из «Академии «Амбрелла».
В 2019 году рейтинг самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон, заработав 56 миллионов долларов. В тройку самых богатых актрис вошли Софья Вергара, звезда сериала «Американская семейка», с годовым заработком 44,1 миллиона долларов и Риз Уизерспун с доходом 35 миллионов долларов.
ТОП лучших кинозвезд по версии кинопортала IMDb:
1. Ана де Армас
2. Джулия Гарнер
3. Аня Чалотра
4. Бобби Браун
5. Эрин Мориарти