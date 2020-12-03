Названа лучшая кинозвезда 2020 года Фото: Instagram.com

Кинопортал IMDb составил рейтинг лучших кинозвезд 2020 года, первое место в котором досталось кубино-испанской актрисе и новой возлюбленной Бена Аффлека Ане де Армас. Она известна зрителю по картинам «Бегущий по лезвию 2049» и «Достать ножи».

В топе-3 - звезда сериалов «Озарк» и «Американцы» 26-летняя Джулия Гарнер, а также 24-летняя Аня Чалотра, сыгравшая Йеннифэр в нашумевшем сериале «Ведьмак». Эта британская актриса индийского и английского происхождения также стала победительницей категории «Прорыв года».

На четвертом и пятом месте соответственно идут 16-летняя обладательница "Эмми" за роль в «Очень странных делах» Милли Бобби Браун и Эрин Мориарти (26 лет).

В топ-10 лучших кинозвезд оказалось всего двое мужчин: сыгравший главную роль в сериале «Ведьмак» Генри Кавилл и Эйдан Галлахер из «Академии «Амбрелла».

В 2019 году рейтинг самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон, заработав 56 миллионов долларов. В тройку самых богатых актрис вошли Софья Вергара, звезда сериала «Американская семейка», с годовым заработком 44,1 миллиона долларов и Риз Уизерспун с доходом 35 миллионов долларов.

ТОП лучших кинозвезд по версии кинопортала IMDb:

1. Ана де Армас

2. Джулия Гарнер

3. Аня Чалотра

4. Бобби Браун

5. Эрин Мориарти