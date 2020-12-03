Названы цены на зарубежный отдых в новогодние каникулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, во сколько россиянам обойдется отдых за рубежом на предстоящих новогодних каникулах. В 2021 году для путешествия будут доступны 15 стран.

Россияне смогут отправиться в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Эфиопию, Японию, на Кубу, Мальдивы, Сейшелы.

- Как таковых ограничений в этих странах для наших туристов нет, - пояснил телеканалу «360» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. – Но нужно помнить, что в некоторых есть свои въездные или правила отдыха.

Их можно узнать на сайте Ростуризма. Меньше всего ограничений для туристов в Турции, отправляясь туда не нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Большинство стран все же требуют результаты анализа на английском языке.

Цены на заграничный отдых на Новый год:

Турция - 63 тысяч руб., пять звезд, «все включено», на двоих,

Египет - 128 тыс. руб.,

ОАЭ – 145 750 тыс.руб.,

Мальдивы 341 550 тыс.руб.,

Киргизия - 475 долларов с чел. (около 35,5 тыс руб), 5 дней, экскурсиями,

Нур-Султан, Алма-Аты и Чарынский каньон – 580 долларов,

Космодром Байконур - 3360 дол. на двоих, группе от 10 человек – 895 долларов.

Что касается российских направлений, то самыми популярными стали Карелия и Великий Устюг.

А вот власти Санкт-Петербурга, одного из популярных российских городов для встречи Нового года, просят туристов не приезжать в город на праздники, чтобы не создавать лишних угроз здоровью, сообщает ОТР.