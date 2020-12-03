Парламент Молдавии одобрил повышение статуса русского языка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня парламент Молдавии в первом чтении одобрил изменения в законодательство, которые призваны повысить роль русского языка и вернуть ему статус языка межнационального общения. Заседание законодательного органа в четверг, 3 декабря, транслировала его пресс-служба.

Автором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова. Большинство членов парламента одобрили проект. Против оказались только депутаты от оппозиционных Партии действия и солидарности и Платформы «Достоинство и правда». Они накануне днем пытались заблокировать работу парламента и даже организовали демонстрацию своих сторонников у стен законодательного органа.

Инициатива Партии социалистов Молдавии также включает в себя перевод на русский язык инструкций к лекарственным препаратам. Теперь в республике аннотации к медикаментам будут представлены на двух языках – русском и молдавском.

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